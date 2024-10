L'ufficializzazione della candidatura di Matteo Dettori, attuale vicesindaco del comune di Uri, era nell’aria già da qualche tempo, ma nell’ultimo incontro del gruppo di maggioranza è divenuta una certezza.

In vista delle elezioni amministrative di ottobre prossimo, Uri ha maturato la scelta del suo candidato sindaco, Matteo Dettori. “Oggi è una giornata molto importante - ha commentato la sindaca Lucia Cirroni - perché l’adesione di tanti nuovi cittadini al progetto civico è un segnale ulteriore che siamo sulla strada giusta. La strada della condivisione e della partecipazione che è linfa vitale per il nostro paese. Ho deciso di non ricandidarmi per motivi personali, ma con questo gruppo è stata un’avventura meravigliosa, abbiamo creato una grande famiglia e, così come siamo oggi, mi sentirò parte integrante dell’amministrazione futura come se fossi candidata. Matteo è stato un collega di viaggio importantissimo, un collaboratore leale, forte e determinato, ha tutto il carisma e l’intelligenza necessaria per guidare il gruppo con onestà, moralità e buona politica. Per Uri è il sindaco giusto”.

Il progetto civico, ha dunque dato il suo totale appoggio al candidato Matteo Dettori, che prosegue il mandato amministrativo rilanciando la stessa squadra, o quasi, del progetto “Uri prima di tutto”, con la quale ha conquistato la vittoria alle amministrative nel 2016. "Siamo pronti a rilanciare la nostra azione amministrativa - sottolinea il presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Petretto - e a perseguire gli obiettivi che ci siamo posti in questi primi cinque anni, cercando di mettere a frutto l’esperienza, le azioni amministrative e la determinazione nel migliorarsi”.

Dello stesso parere il già assessore all’agricoltura, Francesco Murru che evidenzia il lavoro svolto: “Aver invertito una rotta in maniera così netta e decisa rispetto al passato, vedere le tante opere importanti progettate, finanziate e avviate ci ha dato quella carica e quella determinazione necessaria per voler continuare a impegnarci in modo coeso per il paese”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore ai lavori pubblici, Michele Fiori che rimarca: “Uri ha ottenuto numerosi finanziamenti per opere pubbliche ma sono numerosi gli interventi nel settore dell’innovazione, della cultura, delle politiche per la famiglia e sostegno alle fasce più deboli della nostra comunità. Le esigenze di anziani, disabili e giovani continueranno ad essere al centro della prossima campagna elettorale che svilupperemo con Matteo Dettori sindaco, che saprà essere, come sempre, molto attento e sensibile a queste tematiche”.

Il progetto civico guidato da Matteo Dettori non porta alcuna bandiera e non è espressione di alcun partito politico. “Siamo noi - commenta il candidato sindaco- coi nostri volti, con la nostra quotidianità, con la nostra forza e le nostre debolezze. Abbiamo superato momenti di gioia e di sconforto, soprattutto negli ultimi tempi, legati all’emergenza e alla pandemia. Ma la determinazione e la voglia di ripartire, e vedere il completamento del lavoro svolto in questi anni e sostenere quel percorso di programmazione futura, ci fa superare ogni dubbio: questo gruppo, questo modo di interpretare il ruolo di amministratori pubblici e lo spirito di servizio che abbiamo sempre dimostrato nella nostra azione politica non possono fermarsi. Un progetto nella continuità e con la giusta dose di rinnovamento. L’obiettivo è quello di costruire e condividere le scelte per rendere alle nuove generazioni un paese migliore, mettendo Uri prima di tutto”.

