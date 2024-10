Dei 60 eletti nel nuovo Consiglio regionale della Sardegna 11 sono del Partito democratico.

Si tratta di Giampietro Comandini (5665 voti), Valter Piscedda (3839 voti), Camilla Gerolama Soru (3705 voti), Antonio Spano (4502 voti), Carla Fundoni (3253 voti), Roberto Deriu (1918 voti), Antonio Solinas (2174 voti), Gianluigi Piano (1406 voti), Alessandro Pilurzu (4121 voti), Salvatore Corrias (3184 voti) e Giuseppe Meloni (6760 voti).

Intanto, questa mattina c'è stato un faccia a faccia tra la neo governatrice Alessandra Todde e una delegazione del Partito democratico per stringere sull'esecutivo che dovrà essere pronto per la prima seduta del Consiglio regionale.

"Siamo venuti qui a festeggiare insieme alla presidente la sua proclamazione ufficiale, prima donna governatrice della storia dell'autonomia in Sardegna", ha detto Comandini, segretario del Pd, al termine dell'incontro con la neo presidente.

Il Pd potrà rivendicare tre assessori più una casella tra la presidenza del Consiglio regionale e la vice presidenza della Giunta. "Abbiamo parlato di come vediamo il futuro assetto istituzionale della Regione, quali sono i punti programmatici sui quali bisogna impegnarsi - sottolinea Comandini -. Quando si tratta di formare una giunta, che sia politica e competente, la discussione con la presidente è normale proprio perché si cerca di scegliere le competenze e le professionalità migliori. Il Pd ne ha tante, però si sta presentando con una grande disponibilità per contribuire a dare soluzione ai problemi della Sardegna". Il prossimo incontro tra Alessandra Todde e il Pd è previsto per la prossima settimana: "Venerdì riuniamo l'assemblea e lunedì prossimo la direzione, poi entreremo nel vivo delle attività per comporre la giunta".