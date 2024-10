Ormai ci siamo: dopo Natale, in arrivo un’altra stretta dal momento che la situazione legata al Covid-19 non lascia per niente tranquilli. I contagi crescono, ed il governo si appresta a varare una nuova stretta già dal prossimo fine settimana. Cinque regioni in fascia arancione, l’indice RT di nuovo superiore ad uno e nuovi lockdown in arrivo: gli aggiornamenti sono questi.

Ciò si traduce in altre chiusure e dunque al rinvio delle aperture auspicate da parte della maggioranza dei cittadini e dei lavoratori. Salta anche la tanto agognata riapertura delle attività di gioco, ormai irrimediabilmente lontana. Intanto i provvedimenti già noti, come il coprifuoco, resteranno in vigore. Ma altre misure sono pronte ad inasprire il tutto.

Confermato il divieto di spostamenti tra regioni, anche se di fascia gialla, chiusura di bar e ristoranti in zona arancione, divieto di uscire dal proprio comune. Ancora in forse invece la discussione sulla possibilità di muoversi una sola volta al giorno, due persone al massimo.

Se le cose continueranno così, non sono da escludere altre zone rosse. Siamo nella fase più delicata della pandemia, e si va verso l’ormai annunciata terza ondata. Per gli esperti necessario far quadrato ora, per non rischiare ancora oltre il 30 aprile, data in cui dovrebbe essere fissata la scadenza del nuovo stato di emergenza. La linea, dura, pare verrà confermata in questo inverno 2021.

Molte attività ormai sono allo stremo, tra queste quelle del gioco fisico. Intanto non tutto il mondo del gioco piange. Il settore online, dallo scorso mese di marzo, ha vissuto una incredibile svolta. Che l’ha portato a chiudere in bellezza il 2020, anno in cui è stato assoluto protagonista. In aumento tutti i settori dell’online, tra cui anche gli eSports, che hanno sopperito all’assenza del betting fisico.

Benissimo anche il poker, che ha sfiorato tra marzo ed aprile aumenti del +123%. Ma i grandi mattatori della pandemia sono stati, e sono ancora oggi, i migliori casinò online italiani. L’aumento di accessi e di introiti è considerevolmente progredito.

Anche il mese di gennaio 2021, appena agli inizi, ha confermato gli score degli ultimi mesi. Snai Casino, per esempio, si è confermato leader di visite, con sei milioni di accessi mensili; così come Lottomatica, che ha confermato la sua leadership in top three. 888Casino da par suo è arrivato alla cifra record di 880K di visite uniche.

Tra gli altri Betfair si è confermato ai vertici, con 2.79 milioni di visitatori a dicembre 2020, Betflag invece ha superato i 2.45 milioni di visite. StarVegas, uno dei più apprezzati casinò online, ha toccato un +30% nel mese scorso.