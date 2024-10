Proseguono le consultazioni di Mario Draghi con i partiti, nel tentativo di formare un nuovo governo. A differenza di quanto annunciato ieri, il leader di Forza Italia, che era atteso oggi pomeriggio dal premier incaricato alla guida della delegazione azzurra, ha fatto sapere che non ci sarà.

Lo ha comunicato lui stesso a Draghi, in un lungo e cordiale colloquio telefonico, nel quale gli ha espresso il suo rammarico per non poter prendere parte all'importante appuntamento.

Il leader di Fi ha anticipato a Draghi la posizione di Forza Italia che sarà illustrata nel dettaglio questo pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini.