“La delegazione unitaria del centrodestra che rappresenta la maggioranza del Paese, che governa 14 Regioni su 20, ha espresso al presidente della Repubblica la comune preoccupazione per la situazione economica, sanitaria e sociale in cui versa l’Italia, aggravata da un governo incapace e nato da un accordo di palazzo”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini che, al termine dell’incontro con il Presidente Sergio Mattarella, ha parlato a nome di tutta la delegazione del centrodestra alla stampa.

“La crisi, causata dai litigi, dalla vanità e dagli interessi personali di chi stava al Governo, necessita di una soluzione rapida e incisiva. Al presidente – ha spiegato Salvini - abbiamo confermata la nostra richiesta di scioglimento delle camere e di ricorso alle elezioni. Il centrodestra auspica così che sia offerta agli italiani la possibilità di dare vita in breve tempo a un governo coeso con un programma condiviso dagli elettori, con una maggioranza forte per affrontare i gravi problemi della nazione. Abbiamo confermato piena disponibilità a collaborare per tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi degli italiani”.

“Tutti i componenti della delegazione hanno escluso la possibilità di qualsiasi appoggio alla riedizione della stessa maggioranza che sta tenendo in ostaggio il Paese da settimane e che sarebbe ancora più debole qualora garantita da singoli voltagabbana - ha sottolineato il segretario della Lega -. Qualora non si andasse a elezioni abbiamo espresso disponibilità a valutare con rispetto ogni decisione che sarà presa dal Capo dello Stato al termine delle consultazioni”.