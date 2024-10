"Il sistema funziona regolarmente se i comuni caricano i dati: tutti i comuni che hanno inserito i numeri al 100% questi sono stati immediatamente resi fruibili sul portale". A fare la precisazione sui ritardi dei risultati elettorali in Sardegna è Sergio Loddo, direttore del servizio di statistica elettorale per la Regione, che è intervenuto in sala stampa.

"Ci sono alcuni comuni più grandi, come Cagliari e Sassari che hanno avuto dei ritardi - ha spiegato - siamo al 53%, se si caricano i dati, e si caricano correttamente, il sistema li renderà visibili. Abbiamo 25 persone che stanno dando assistenza ai comuni che devono caricare dati diversi".

Secondo Loddo, se il flusso continuerà a questo ritmo, i dati complessivi si avranno tra le 4 e le 5 del mattino. Un orario che potrebbe variare se sarà un'accelerata nell'inserimento dei dati.