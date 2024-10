Si apre un nuovo fronte di preoccupazione per la sanità algherese. A denunciarla è il circolo Fratelli d'Italia Alghero “Tricolore” che parla di “Situazione al collasso” dell'Ufficio d'Igiene “Che si è creata dopo il pensionamento di una dottoressa, di una infermiera professionale e l'infortunio sul lavoro del Medico Responsabile”.

“Il solo medico rimasto – dichiara la segretaria Sefora Salis – non riesce a garantire tutte le prestazioni, né agli utenti algheresi né agli utenti delle zone limitrofe che si riversano all'ufficio di Alghero, dal momento che anche l'Ufficio di Ittiri é stato chiuso a causa del pensionamento dell' unico medico operativo”.

“Chiediamo l'immediata risoluzione del problema – aggiunge la Salis – vista anche la situazione di emergenza sanitaria nazionale poiché riteniamo importanti le vaccinazioni obbligatorie, che non possono essere sospese o rinviate a data da destinarsi. Segnaliamo che il 28 febbraio 80 minori da sottoporre a vaccinazione obbligatoria sono stati respinti senza neanche comunicare ai genitori un' eventuale prossimo appuntamento creando cosi una situazione di panico e incertezza”.

“Altro problema – rincara la dose la segretaria – che poniamo all'attenzione del Primo Cittadino é come intende affrontare e con quali misure l'arrivo massiccio di cittadini proprietari di seconde case provenienti da zone rosse ad alto rischio. A questo punto chiediamo al Sindaco che si attivi per l'apertura immediata della terapia intensiva nel nosocomio algherese”.

“Inoltre, Fratelli d'Italia Alghero Tricolore – sottolinea – dichiara di non condividere le polemiche sterili messe in atto dal segretario Di Gangi e compagni (cosi definiti da un autorevole giornale algherese) in riferimento all 'apertura del Reparto di Terapia Intensiva ritenendo opportuna, in questo delicato momento, una maggiore unità e collaborazione tra le forze politiche cittadine a garanzia degli interessi dei cittadini algheresi”.

“Auspichiamo – conclude la Salis –che il Primo Cittadino metta in atto tutte le misure possibili vista la sua autorità per fronteggiare nell'immediato questa emergenza.