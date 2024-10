Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non si può assimilare la realtà del governo e dell'assetto istituzionale di Bruxelles al governo dell'assetto istituzionale italiano. E' ovvio che nessuno in Europa farebbe mai un accordo con Afd e neanche con la signora Le Pen, è una questione oggettiva... Io poi non condivido nulla di quello che dicono, noi siamo il Partito popolare europeo e siamo diversi''. Lo ha sottolineato il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, parlando a Paestum.