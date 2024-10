Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il nazionalismo ha solo prodotto una cosa, le guerre. Attenzione a scegliere imbarazzanti alleati che hanno fatto dell'egoismo nazionale la loro bandiera, che hanno fatto dell'Ue il capro espiatorio delle loro incapacità. Serve un'Europa unita e coesa. C'è bisogno di difesa comune, di superare l'unanimità, di rafforzare il bilancio europeo. Questa volontà è presente in questa maggioranza? Perchè non può esserci a giorni alterni perchè poi non potete chiedere solidarietà sui migranti o cambiare il patto di stabilità". Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue. "La prossima volta a Orban dica stare in Europa non significa solo ricevere benefici ma condividere responsabilità".