Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Le assenza dei ministri della Lega durante il dibattito in Aula alla Camera sulle comunicazioni del premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue? "Non c’è nulla di politico, nessun problema politico. I ministri saranno impegnati, non credo siano a casa a girarsi i pollici. Ho sentito poco fa Giorgetti ed era impegnatissimo sulle crisi bancarie. Comunque il gruppo c’è e anche il rappresentare della Lega al governo, visto che é presente in Aula Valditara". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, rispondendo ai cronisti che lo incalzano a Montecitorio su defezioni che stanno diventando un caso politico. A chi gli fa notare che ieri il suo collega al Senato, Massimiliano Romeo, ha tenuto un discorso che ha marcato le distanze sul sostegno all'Ucraina, "alla Camera gli interventi della Lega non vanno nella stessa direzione. Ripeto, non c'è nulla di politico...".