Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa ha creato una condizione del tutto imprevedibile, inattesa, riproponendo il dramma della guerra nel cuore del nostro Continente che sembrava esserne definitivamente uscito. Questi scenari richiedono un rafforzamento delle alleanze, del nostro impegno, alleanze a cui abbiamo aderito liberamente per difendere i valori di libertà, di popoli e di persone. E questo è quello che in questo momento stiamo interpretando anche grazie alle nostre Forze Armate, grazie all'impegno dell'Esercito". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo di stato maggiore dell'Esercito, Pietro Serino, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo, in occasione del 162/mo anniversario di costituzione.

"Alleanza atlantica e Unione europea -ha ribadito il Capo dello Stato- sono i pilastri della nostra politica estera, della nostra concezione di sicurezza, proprio con riferimento ai valori della libertà, delle singole persone e dei popoli. In questo momento, dal Baltico fino al mar Nero, in diversi Paesi, vi sono contingenti delle nostre Forze armate e dell'Esercito, che contribuiscono alla sicurezza collettiva in Europa e per questo desidero ringraziare l'Esercito per il contributo che fornisce così importante e così apprezzato ovunque".