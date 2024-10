Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L’addestramento militare dei soldati ucraini in Italia conferma un’ulteriore escalation militare del conflitto e la partecipazione sempre più attiva del nostro Paese. Ci è stato raccontato che avremmo messo in ginocchio la Russia con le sanzioni, poi che il sostegno militare ci avrebbe spianato una risolutiva vittoria. La verità è che passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa guerra senza che il nostro Governo e l’Europa tentino una strategia alternativa per percorrere una via negoziale e arrivare a una soluzione di pace. Bisogna concentrare tutti gli sforzi sul piano diplomatico perché stiamo rischiando di ritrovarci in una terza guerra mondiale”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una dichiarazione a 'Il Fatto quotidiano'.