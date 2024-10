È stato pubblicato, da parte dell’Assessorato regionale al Lavoro, l’avviso “T.V.B. Bonus Occupazionali”, una procedura a sportello l’erogazione di un incentivo economico destinato alle imprese che assumeranno giovani, donne e disoccupati per svolgere una attività lavorativa in Sardegna, e per la trasformazione del contratto da tempo determinato a quello indeterminato.

“Abbattere il costo del lavoro per le imprese rende più competitive le aziende sarde e incentiva l’occupazione. Il nostro impegno a favore del mondo produttivo si traduce quindi in azioni concrete e vantaggi sostanziali per l’economia della Sardegna”, queste le parole del Governatore Christian Solinas.

L’intervento è finanziato con circa 26 milioni di euro di fondi Fse per il triennio 2020/2022 - è destinato alle imprese private con almeno una unità produttiva o sede operativa in Sardegna che abbiano assunto o assumano giovani under 35, donne o disoccupati over 35 e disabili, con contratti a tempo determinato per 12 mesi o a tempo indeterminato.

“Le imprese sarde – ha aggiunto l’Assessora al Lavoro Alessandra Zedda –vivono spesso una condizione di svantaggio che non consente loro di assumere il personale o prolungare i contratti per l’insostenibile costo del lavoro. Il nostro sostegno - che verrà erogato senza inutili passaggi burocratici - permetterà alle aziende di abbattere il costo del lavoro fino al 50 per cento (per contratti a tempo indeterminato e in presenza di sgravi previdenziali) e per una durata massima fino a 24 mesi”.

Le imprese in possesso dei requisiti dovranno sottoscrivere la domanda nella piattaforma SIL Sardegna nel sito www.sardegnalavoro.it.