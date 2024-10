“L’obiettivo di questi incontri è quello di far dialogare, tra loro e con le Istituzioni, gli operatori del ‘sistema turismo’ in Sardegna, facendo scaturire proposte, idee e suggerimenti per la programmazione 2020”.

Lo ha voluto rimarcare l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante il suo intervento all’incontro "Destinazione Sardegna: strategie per il turismo”, che si è svolto ieri mattina al 'Business center' dell’aeroporto di Cagliari.

“Siamo una Regione che investe molto nel turismo, settore che deve affermarsi come volano fondamentale per l’economia dell’Isola – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas -. Perciò, abbiamo deciso di affrontare alcuni aspetti di vitale importanza per il settore, come trasporti, accoglienza, servizi e destagionalizzazione. Altro aspetto importante per una corretta programmazione è rappresentato dalla disponibilità dei dati statistici, che occorre avere certi e per tempo. Su questo aspetto dobbiamo lavorare, anche insieme agli operatori, per mettere a punto un’organizzazione adeguata. Il prodotto ‘Sardegna’ funziona, ma deve essere migliorato, stabilendo obiettivi e soluzioni”.

“Ovviamente, i trasporti rappresentano un settore strategico nell’ambito del turismo – ha sottolineato, invece, l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde -. Dobbiamo farci trovare pronti per affrontare le prospettive future, soprattutto in tema di continuità territoriale aerea e marittima, sebbene in quest’ultima la Regione non abbia alcuna competenza, così da affermare definitivamente il diritto dei Sardi alla mobilità”.