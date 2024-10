Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, in occasione delle elezioni di domenica 14 maggio si recherà in Turchia con una delegazione, che comprende anche Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani (Fidu), e Francesca Pesce, avvocata Arci. La destinazione della delegazione è la città di Diyarbakir, nel sud-est del Paese, area recentemente colpita dal sisma. Lo scopo della visita è svolgere attività di osservazione e testimonianza presso i seggi della città e in zone limitrofe nella giornata del voto che, a detta della gran parte degli analisti politici, avrà un significato particolarmente rilevante.