“Complimenti e auguri di cuore al nuovo sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per la storica vittoria. Festeggiamo doppiamente anche per il prossimo ingresso in Consiglio Regionale di Fausto Piga. Tripla felicità anche per il nostro partito il secondo della coalizione e terzo della città”.

Lo scrive apertamente Umberto Oppus, direttore generale Associazione Regionale dei Comuni della. Sardegna, ex primo cittadino e attuale consigliere comunale nella cittadina di Mandas.

Fausto Piga 39 anni, libero professionista, geometra e alla guida del municipio di Barrali dal 2011, è il primo dei non eletti alle scorse regionali, con 1300 preferenze. Sull’ingresso di Fausto Piga nel palazzo di Via Roma occorrerà attendere qualche settimana: dimissioni ‘spontanee’ di Paolo Truzzu oppure decadenza sancita dall’assemblea regionale.