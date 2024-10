“Avere la possibilità di poter sentire Giorgia per cercare di risolvere insieme al Governo alcuni dei problemi ormai atavici della Sardegna sia un’opportunità”. Così il candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu, intervistato al programma Regionali Live, in diretta su Sardegna Live, in merito alla collaborazione con la leader del partito Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

QUI L’INTERVISTA COMPLETA A PAOLO TRUZZU, IN DIRETTA A REGIONALI LIVE:

“Ovviamente – prosegue – lo scopriremo dal 26 di febbraio. Sono convinto che il Governo in un momento di estrema difficoltà del Paese stia facendo molto, e anche bene, anche perché ci hanno detto che sarebbe stato un disastro, che sarebbe saltata la borsa, che sarebbe aumentato lo spread, che avremmo avuto rivolte sociali, che la gente avrebbe assaltato le amministrazioni locali perché è stato tolto il reddito di cittadinanza, che il prezzo della benzina sarebbe esploso e che non sarebbero riusciti a fare una finanziaria. Mi sembra invece che con tutte le difficoltà del caso la situazione sia molto migliore di quella che avevano pronosticato alcuni menagramo”.

Giorgia Meloni come guarda la Sardegna? “Penso con grande affetto, è figlia anche lei di questa terra, quindi penso che assolutamente abbia un occhio di riguardo per noi”, conclude Truzzu.