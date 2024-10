Primi appuntamenti elettorali in arrivo per il candidato presidente in pectore Paolo Truzzu, indicato a maggioranza dal tavolo regionale del centrodestra ma, ancora, senza il favore di Lega e Psd'Az che sollecitano il bis per l'uscente sardista Christian Solinas.

Proprio oggi l'attuale governatore riunisce la direzione nazionale del Partito Sardo d'Azione per decidere se farsi da parte o strappare con gli alleati e, eventualmente, correre da solo.

Per domani, intanto, è stata già annunciata la prima uscita pubblica di Truzzu, che oggi guida il Comune di Cagliari, alla convention "C'è del buono in questo mondo", organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale a Quartu Sant'Elena, a partire dalle 9.30, nella sala dell'Antica Casa Olla. Non si tratta della presentazione ufficiale del candidato del centrodestra e, in attesa della decisione dei Sardisti a Cagliari e della Lega a Roma, i vertici dell'intera coalizione alla guida della Regione sarda sono stati invitati a partecipare, compreso lo stesso Psd'Az.

Poco prima, però, Truzzu sarà già impegnato in campagna elettorale alle 8.30, al mercatino della Coldiretti sempre a Quartu, mentre domenica 14 sarà ospite al congresso provinciale di Fratelli d'Italia Gallura, che si svolgerà ad Olbia, dalle 10, nella sala dell'Hotel For You.