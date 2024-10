Acceso botta e risposta tra i candidati governatori sardi Alessandra Todde e Paolo Truzzu. Ad accendere il dibattito una dichiarazione del sindaco di Cagliari, in corsa per il centrodestra, nel corso dell'intervista del giornalista Klaus Davi nel web talk Klauscondicio.

"Non intitolerei mai una via o un monumento a Michela Murgia perché mi sembra un personaggio più negativo che positivo, nel senso che era una di quelle che voleva insegnare agli altri cosa dovevano pensare e imporgli in ogni caso il suo pensiero. Era una totalitaria, per certi punti di vista", ha dichiarato Truzzu.

Parole accolte con sgomento dall'avversaria del campo largo Pd-M5s. "Sono profondamente sconcertata e delusa - scrive Todde in una nota -. Tali commenti non solo mancano di rispetto alla memoria di una figura che ha contribuito significativamente al dibattito culturale e sociale della nostra Isola, ma denotano anche una pericolosa inclinazione a ridurre al silenzio le voci che si levano per promuovere riflessione e cambiamento".

Per l'aspirante presidente del centrosinistra "un monumento o una via dedicati a Michela Murgia non sarebbero solo un omaggio alla sua persona, ma un riconoscimento del suo contributo al dibattito culturale e della sua lotta per una società più giusta e inclusiva".