"Anche con questo decreto il governo ha dimostrato tutta la sua incertezza nella gestione della pandemia. La situazione è senza dubbio complicata, ma i cittadini meritano rispetto". Così ieri su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu attacca la decisione del governo di inasprire le restrizioni in vista delle festività natalizie.

"Le nuove restrizioni comunicate ieri - scrive -, in tarda serata e dopo una lunghissima attesa, sono cervellotiche e alimentano solo confusione. Mancano pochi giorni a Natale e avremmo meritato maggiore chiarezza e tempestività. Di fatto ci aspetta un nuovo lockdown, e purtroppo ci sono famiglie che resteranno divise".

Noi sindaci siamo in prima linea e ancora una volta siamo chiamati a far applicare regole difficilmente applicabili per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. È quello che facciamo con poche, pochissime risorse, dall'inizio della pandemia".

"Il mio pensiero va anche ai ristoratori e ai proprietari di bar che staranno chiusi in questo periodo. A coloro che magari avevano già investito risorse per queste settimane e ancora una volta si trova con la merce acquistata e il locale chiuso. Bastava avvisarli prima. La crisi economica - conclude il primo cittadino - merita risposte molto più celeri e concrete.