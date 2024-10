Dopo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a sbarcare nell’isola sarà stavolta il ministro delle Politiche agricole e del Turismo, Gian Marco Centinaio, per una tre giorni in cui attraverserà l'Isola da Nord a Sud.

Il tour partirà stasera da Cagliari per un incontro pubblico con i cittadini, e proseguirà il giorno successivo allo stagno di Cabras, dove ad attendere il ministro ci saranno i pescatori della zona e successivamente a Bonorva (SS) per il saluto alla delegazione del Movimento Pastori Sardi.

Prevista per domani anche una tappa ad Algher. Alle 18.30, nella Cantina Santa Maria, il ministro incontrerà il comparto vitivinicolo mentre alle 19.30, all’Hotel Catalunya, terrà un incontro aperto al pubblico con il comparto agricolo, turistico e balneare.

La sua visita terminerà sabato con gli allevatori, imprenditori del sughero e agricoltori a Calangianus (Sassari) e albergatori, ristoratori e imprenditori del turismo a Olbia.

«L’attenzione che riserva il Governo nazionale nei confronti della Sardegna, del nord ovest e di Alghero, non l’abbiamo mai riscontrata fino a questo momento – ha dichiarato Michele Pais, attuale consigliere comunale di Alghero e candidato alle prossime elezioni regionali con la Lega -. Purtroppo né dai governi locali di sinistra che per le loro scelte non fanno altro che affossare il nostro territorio, né da una Giunta Regionale che con la sua politica ha distrutto anche la Sanità, e l’ultima brutta notizia riguarda proprio il fallimento del Policlinico sassarese, un punto di riferimento anche per tutti i Comuni della provincia di Sassari. Il Ministro Centinaio verrà non solo ad ascoltare tutte le categorie interessate dal suo ministero, ma a indicare importanti risultati e obiettivi in serbo per la Sardegna».