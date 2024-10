“ARST intervenga per migliorare la rete del trasporto pubblico locale”. Così il candidato alle elezioni comunali nella lista di Forza Italia Giuseppe Foddai commenta lo stato di salute del trasporto pubblico locale ad Alghero.

“Le linee urbane del trasporto pubblico locale sono insufficienti – denuncia Foddai -. Il servizio si articola su cinque linee gestite dall’Arst che collegano i quartieri, le spiagge, i siti turistici, quelli industriali e l’aeroporto, ma non servono in maniera esaustiva l’intero territorio, che include anche agro e borgate.”

Secondo Foddai tra le maggiori criticità sono da annoverare gli orari “spesso non rispettati e non appropriati, corse insufficienti per residenti, turisti e studenti, paline prive di indicazioni, pensiline inesistenti e mancanza di itinerari e orari”.

Il candidato alle elezioni comunali del 16 giugno sottolinea che “nonostante l’insufficienza del servizio e le continue lamentele e segnalazioni dei turisti, l’unico intervento positivo risale al 2011, quando su richiesta dell’amministrazione di centrodestra vennero acquistati cinque nuovi autobus”.

“Sono convinto – conclude Foddai - che la nuova amministrazione comunale dovrà da subito adoperarsi per far si che l’azienda che gestisce i trasporti metta in atto tutte le azioni necessarie per superare le criticità esistenti ormai da troppo tempo”.