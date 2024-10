Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Tutti i consumatori hanno apprezzato nel tempo i vantaggi di compagnie come Ryanair. È un bene che possa offrire servizi in Italia oltre che in tutto il mondo. E speriamo che possa e voglia continuare a farlo alle migliori condizioni di mercato, per la convenienza di chi, con le tariffe convenienti, ha potuto fruire del mezzo aereo. Tuttavia è difficile sorbirsi lezioni di mercato, con toni sinceramente esagerati, da parte dell'amministratore di Ryanair. Perché sappiamo bene come, per anni e anni, i sussidi in molti scali aeroportuali hanno consentito a Ryanair di organizzare i voli a costi contenuti. E mi sono più volte chiesto, come mai, in un'Europa attenta ai presunti aiuti di Stato al più piccolo degli artigiani, ci sia stata una così grande tolleranza nei confronti di veri e propri aiuti, con soldi pubblici, a vantaggio di Ryanair o di altre compagnie cosiddette ‘low cost’. Insomma prima di dare lezioni bisogna essere in condizione di impartirle. E questo signore deve venire al doposcuola da noi. Non osi più usare toni come quelli che ha messo in campo e dei quali si deve vergognare e deve chiedere scusa alle autorità italiane". Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama.