Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Non è una guerra tra governo e compagnie e da subito abbiamo annunciato la possibilità di migliorare il decreto e ogni opportuno confronto, ma il problema del caro biglietti, unitamente alle cancellazioni e ai ritardi dei voli, la mancanza di comunicazioni tra compagnie e utenti, le denunce e le proteste di agenti di viaggio e associazioni di imprese turistiche, non sono invenzioni lette nel libro di Harry Potter ma fatti documentati da cittadini, giornalisti, associazioni e organi dello Stato per cui bisognerebbe mostrare maggiore rispetto. Ryanair ha offerto e offre un ottimo servizio in Italia ma gode anche di ottimi guadagni del mercato italiano". Così commenta Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera, le parole dell’amministratore delegato di Ryanair.

"Ho trovato molto positivo che Ryanair abbia un responsabile per le relazioni istituzionali. Una novità rispetto al passato, con cui il dialogo è molto diretto, come con tutte le altre compagnie e associazioni che le riunisce, sensibilizzando la Commissione sull’opportunità di congelare l’addizionale comunale sugli imbarchi. Il problema del caro trasporto dalle isole, Sardegna e Sicilia, e l’esigenza di costruire una vera continuità territoriale nel territorio nazionale, però, è una esigenza che il governo Meloni deve perseguire su mandato dei cittadini. Lavoriamo insieme, nel rispetto dei ruoli e degli obbiettivi, considerato che cambieremo le regole anche in Europa", conclude Deidda.