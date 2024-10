“Garantire esclusivamente i servizi essenziali nel settore trasporti pubblici” è l’appello lanciato dal Presidente della Regione, Christian Solinas, per combattere la diffusione del Covid-19.

Con un’ordinanza sono stati ridotti del 50% i trasporti su terra, mentre sono previste drastiche riduzioni nei collegamenti marittimi con le isole minori. In quest’ultimo caso è prevista la riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S. Pietro e La Maddalena, del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni delle isole di S. Pietro e La Maddalena. “In ogni caso una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata e approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza”, si legge nell’ordinanza.

Inoltre è prevista la riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l’isola dell’Asinara; mentre sono sospesi i collegamenti con la Corsica.