“Abbiamo affrontato la situazione dei trasporti in Sardegna, con particolare attenzione alla necessità di investire nel comparto ferroviario, nelle infrastrutture stradali e nel miglioramento dei collegamenti aeroportuali e portuali. È stata una discussione a tutto tondo per individuare le reali esigenze della nostra regione”, ha dichiarato la presidente della Regione, Alessandra Todde, dopo l’incontro con il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi. “Ho riscontrato massima apertura e collaborazione da parte del governo – ha proseguito Todde – a breve convocheremo un tavolo a Roma dedicato al nuovo modello di continuità territoriale. Sarà fondamentale affrontare il confronto con la Commissione Europea in maniera congiunta. Per la prima volta, la Sardegna non si presenterà da sola ma in un contesto nazionale condiviso. Su questo punto c'è piena intesa e ci muoveremo insieme.”

Durante l'incontro, è stato discusso anche il tema della continuità territoriale, con la gara che sarà avviata a breve. “Questo passaggio sarà determinante per garantire collegamenti efficienti e sostenibili con il resto del Paese”, ha sottolineato Todde. Infine, la presidente ha trattato il tema delle strade commissariate e della necessità di rilanciare il sistema ferroviario, con progetti imminenti come la nuova stazione ferroviaria di Olbia e lo sblocco della tratta Nuoro-Abbasanta. “Nuoro è l’unico capoluogo di provincia in Italia a non avere ancora un collegamento ferroviario. È arrivato il momento di colmare questo divario”, ha concluso.

Sui collegamenti in continuità territoriale per le isole minori

Delcomar è l'unica azienda in gara per i collegamenti marittimi in continuità territoriale con le isole minori della Sardegna. L'ufficializzazione è avvenuta al termine della presentazione delle offerte per il servizio pubblico di trasporto marittimo tra la Sardegna e le isole di La Maddalena, San Pietro e Asinara. Delcomar ha presentato un'offerta per la tratta La Maddalena-San Pietro (173 milioni di euro) e per quella La Maddalena-Asinara, con la controllata Ensamar Srl (15,8 milioni di euro). Dopo cinque gare deserte negli ultimi tre anni, l'assessora Barbara Manca commenta: "Finalmente un risultato positivo che conferma il miglioramento del bando". La Commissione di gara esaminerà ora le offerte per l'aggiudicazione finale.