Ha creato un polverone mediatico il tweet del presidente della Liguria Giovanni Toti, dove, in un messaggio nel quale affermava la necessità di evitare a tutti i costi un nuovo lockodwn, si è lasciato sfuggire parole accolte malamente dagli utenti.

"Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo", aveva affermato riferendosi a un possibile lockdown limitato alle fasce più anziane della popolazione. Il tweet, probabilmente frainteso, ma allo stesso tempo piuttosto equivoco, è stato preso di mira, tanto che il governatore è tornato subito sulla vicenda giustificando le sue parole.

"Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più", ha detto Toti. Nonostante il chiarimento e le scuse, sono però ancora in tanti a non aver digerito le dichiarazioni del presidente ligure.