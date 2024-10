In zona gialla il modello servirà per spostarsi dopo il coprifuoco che scatta in tutta Italia da oggi, 6 novembre, alle ore 22. Da quest’ora e fino alle 5 del mattino seguente saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità.

In zona arancione il modulo servirà anche per uscire dal proprio Comune, sempre per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza.

In zona rossa il modulo servirà per muoversi durante la giornata e anche per entrare e uscire dal Comune e dalla Regione, sempre e comunque per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altri motivi ammessi dalle vigenti normative.

Se si viene fermati dalle forze dell’ordine e non si ha con sé l’autocertificazione, il modulo verrà da loro fornito. Potrebbero seguire verifiche per controllare la correttezza di quanto dichiarato.

Con l’apposito modulo, il dichiarante certifica, sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale; di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.