"La manovra del governo Meloni si conferma debole, incentrata su tagli e austerità, senza risorse concrete per le imprese e i giovani, arrogante con i più fragili e troppo timida sugli extraprofitti".

La presidente della Regione, Alessandra Todde, esprime il suo parere sulle disposizioni della manovra di bilancio in un'intervista all'Ansa. Si concentra soprattutto sul settore sanitario, evidenziando alcune criticità: "Le scelte dell'esecutivo - attacca - danneggeranno milioni di cittadini visto che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti che non bastano neanche a compensare l'inflazione. Anziché continuare ad impugnare le leggi sarde, invito il governo a dedicare le stesse energie e la stessa dedizione nel cercare di risolvere i problemi degli italiani".

La governatrice fa riferimento alla legge regionale che proponeva di richiamare in servizio i medici in pensione per affrontare la grave carenza di personale sanitario in Sardegna. Questa misura è stata contestata durante l'ultimo Consiglio dei ministri, scatenando una forte reazione da parte della Regione sarda e creando un ulteriore conflitto con il governo centrale, che era già coinvolto in una disputa sulla questione delle energie rinnovabili.