"Un fioretto in caso di vittoria alle elezioni? Posso promettervi che se vinco mi tingo una ciocca di capelli coi colori della Sardegna". A dichiararlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è la candidata a presidente del Campo Largo, Alessandra Todde, intervistata da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

Sempre oggi la candidata del centrosinistra è intervenuta sulle delibere approvate dalla Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta. “La giunta Solinas ha siglato ieri l’ennesimo record negativo a suo carico: con un blitz ha approvato di 145 delibere in una sola seduta di giunta, cioè il 10% del totale di quelle approvate in 5 anni”.

“Hanno avuto una intera legislatura per lavorare e provare a fare bene. Non ci sono riusciti. Hanno un avanzo di cassa di oltre 3 miliardi certificato dalla Corte dei Conti e ora, a due giorni dal voto, corrono furiosamente per l'approvazione di tutta una serie di provvedimenti. Saranno tutti importanti per la collettività o si tratta di un assalto alla diligenza per accaparrarsi all’ultimo minuto favori e privilegi? È fin troppo facile darsi una risposta. Ormai non si contano più le dimostrazioni di incompetenza nel progettare e pianificare la gestione della Regione e rispondere alle necessità dei cittadini. Come se non bastasse, ancora più grave è che queste delibere non siano trasparenti, ovvero pubblicate e leggibili, come veniva fatto durante la giunta Pigliaru. Basterebbe questo per rendersi conta di cosa avverrebbe confermando la coalizione di centrodestra al governo della Sardegna per i prossimi 5 anni”, conclude Alessandra Todde.