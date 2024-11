"L'alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle ha tenuto perché ci siamo presentati insieme, poi chiaramente ci sono i risultati elettorali che parlano e sui risultati elettorali contano i contesti territoriali". Così la presidente della Regione Alessandra Todde al termine del vertice di maggioranza sull'esperienza del campo largo nelle recenti elezioni in Liguria e in quelle imminenti in Umbria.

"Io - afferma - sono convinta che l'alleanza sia importante nella misura in cui noi dobbiamo offrire un'alternativa a una destra che in questo momento sta presentando temi e istanze che sono sempre più preoccupanti, basti vedere la manovra di bilancio che ci stanno presentando, dove parlano di fondi sulla sanità e vorrebbero farci credere, con il gioco delle tre carte, che sono aumentati, quando invece sono diminuiti".

La governatrice annuncia poi che mercoledì sarà in Umbria per prestare sostegno alla candidata del campo largo, Stefania Proietti: "Ci andrò convintamente a nome del Movimento, non come presidente della Regione Sardegna". E sugli ultimi risultati dei pentastellati in Liguria: "Il Movimento 5 stelle è in un momento in cui sta cambiando pelle, quindi è normale che quando si affronta un congresso, un percorso costituente, prima di fare delle ipotesi di alleanze strutturali si pensi anche a chi si è, a che tipo di identità si vuole dare e che tipo di percorso si deve fare".