"Come coalizione continueremo a cercare la partecipazione più ampia possibile di tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori progressisti, alternative a questa giunta di centrodestra, la peggiore che la Sardegna abbia mai avuto". A dirlo, in un'intervista a QN, Alessandra Todde, candidata del campo largo a Trazione Pd-M5s in Sardegna.

Come le è venuto in mente di sperimentare il campo largo? "Non ho mai smesso di lavorare in nome dell'unità, anche a livello personale - risponde -. Noi siamo costruttori e vogliamo inaugurare un nuovo metodo che è centrato su ascolto e confronto".

Quanto a Renato Soru afferma: "Potrebbe rientrare lui nella coalizione e misurarsi con le altre forze politiche che la compongono, rafforzando il fronte contro la destra". Per Todde, la coalizione "sarebbe stato un risultato impossibile se l'avessero davvero architettato le segreterie dei partiti nazionali o qualche riunione romana. E invece il percorso della coalizione sarda è stato deciso dai partiti sardi con tutti i passaggi interni richiesti. L'alleanza che abbiamo costruito in questi mesi è forte e si incentra su una visione condivisa di Sardegna".