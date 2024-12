“Grillo ricorda quei personaggi dei cartoni che in caso di vittoria saltano e festeggiano mentre se sconfitti urlano al complotto e bucano il pallone”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, sul fondatore del Movimento 5 Stelle e sulla sfida interna tra lo stesso Grillo e Giuseppe Conte.

La governatrice ha rilasciato in un’intervista al quotidiano Il Resto del Carlino. Todde è tornata anche sulla ripetizione del voto. E se dovesse vincere nuovamente il sì, secondo la presidente sarda, Grillo dovrebbe “salutare con entusiasmo la presa di posizione netta che la base ha espresso senza tentennamenti. Invece ha deciso di puntare i piedi contrapponendosi alla sua stessa comunità”.

Nell’intervista la presidente Todde ha parlato anche dei suoi primi 8 mesi in Regione: “Ci stiamo battendo per la tutela dell’ambiente e dell’acqua pubblica, per la trasparenza con i cittadini, per i giovani, contro povertà e diseguaglianze, per la legalità e per difendere le priorità della Sardegna. Per non parlare del nostro impegno sulla sanità. Abbiamo trovato una situazione disastrosa e stiamo lavorando alle giuste soluzioni per permettere ai sardi di curarsi qui senza dover fuggire”.