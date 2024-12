La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, risponde alle critiche di Beppe Grillo affermando che la sua attenzione è rivolta alla comunità e alla definizione dell'identità del movimento: "Lo ridico in maniera netta, a me di Grillo non interessa nulla, io sono preoccupata e interessata alla mia comunità, al fatto che dobbiamo definire chi siamo. Poi se qualcuno guarda semplicemente al passato perché vuole fare come Crono che si mangia i suoi figli, non è un problema mio".

Todde, ex vice presidente del M5s e figura chiave nella trasformazione del partito, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul futuro, evidenziando il lavoro svolto per definire i principi, i valori e i programmi del movimento.

"Abbiamo chiarito chi siamo attraverso eventi significativi come Nova", ha dichiarato durante l'approvazione del ddl sulle energie rinnovabili a Cagliari, sottolineando l'impegno nell'individuare le linee guida per l'agenda politica a livello nazionale e regionale.