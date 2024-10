“La formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo, perché viene incontro ai fabbisogni espressi dalle aziende e alle esigenze dei giovani di acquisire competenze. Ed è volontà della Giunta proseguire e rafforzare l’impegno nella direzione della promozione integrale della persona attraverso la formazione e il lavoro”.

Lo ha voluto ribadire il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo l’approvazione della delibera, proposta dall’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, che dà il via libera a quasi tre milioni di euro per i tirocini extracurriculari, per promuovere l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro da svolgersi in Sardegna, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita.

“Le misure di politica attiva – ha aggiunto l’Assessora al lavoro Alessandra Zedda – vanno a beneficio di tanti sardi, occupati e disoccupati, giovani e meno giovani, con un particolare occhio di riguardo verso le donne. Per questo abbiamo individuato ulteriori risorse nell’assestamento di bilancio che consentono di offrire maggiori prospettive di occupazione”.

L’attivazione dei tirocini (800 in totale) fa parte del programma denominato “TVB Sardegna LavORO” che sono rivolti ai cittadini disoccupati con più di 35 anni, residenti in Sardegna (o extracomunitari regolarmente soggiornanti) che non abbiano già fruito di tirocini cofinanziati da fondi pubblici nel 2017 e 2019.

Ogni tirocinante avrà a disposizione un’indennità pari a 600 euro lordi al mese per sei mesi, totalmente a carico della Regione e erogata direttamente dall’Aspal il mese successivo. Le domande, a sportello, potranno essere presentate sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall’amministrazione regionale.