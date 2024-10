Ripristinare i tirocini formativi applicando forme di formazione e apprendimento a distanza è la richiesta formulata dai Progressisti che hanno presentato una richiesta alla Regione.

“Tanti ragazzi erano impegnati di recente nella pratica di tirocini formativi, altri avrebbero dovuto o voluto iniziarne uno in questo periodo. L'Assessora al Lavoro ha disposto il 12 marzo scorso la sospensione dei tirocini in corso fino a nuovo avviso. Queste attività però rispondono al fabbisogno di formazione e orientamento professionale per migliaia di sardi rimasti senza lavoro e che al momento si ritrovano in serie difficoltà economiche”, ha dichiarato la prima firmataria Laura Caddeo.

Per Maria Laura Orrù: “Sarebbe bene che si operi in una direzione completamente differente rispetto alla chiusura totale delle attività di formazione. Si permetta di continuare la formazione sfruttando le numerose risorse tecnologiche e informatiche disponibili. In questo modo ci saranno tantissimi cittadini sardi che potranno continuare a formarsi anche da casa, superando questo storico e triste periodo”.