“Esentare dalle prestazioni di Pronto soccorso e dalla partecipazione alla spesa per i farmaci erogati a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco che non godono di copertura assicurativa Inail”.

A chiederlo, in una mozione, sono i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Il documento, redatto con la collaborazione del *Sindacato autonomo di Polizia SAP* , pone l’accento sul fatto che “Forze dell’ordine e Vigili del fuoco, a causa dei rischi legati al loro lavoro, si trovano in situazioni che mettono a rischio la vita e l’incolumità personale”.

“Ci attendiamo in aula un’ampia condivisione di tutte le forze politiche, sarebbe un riconoscimento doveroso agli uomini e alle donne che garantiscono quotidianamente la nostra sicurezza – ha dichiarato il primo firmatario Fausto Piga -. Sono convinto che chi rischia ogni giorno la propria vita e la propria incolumità per salvare le vite altrui e difendere le nostre città, debba essere valorizzato e salvaguardato dalla Regione Sardegna, soprattutto quando deve ricorrere alle strutture sanitarie per un infortunio occorso durante il servizio”.