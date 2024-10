"Oggi in Commissione Insularità abbiamo affrontato argomenti chiave relativi al futuro strategico della Sardegna e al rapporto tra la Regione e lo Stato", così il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni al termine dell’audizione in Commissione parlamentare insularità dell’Assessore al bilancio della Regione Sardegna Giuseppe Meloni.

"In questi giorni la Sardegna ospita il G7 Ricerca e si discute della grande opportunità rappresentata dall’Einstein Telescope a Sos Enattos. La prospettiva di accogliere questa grande infrastruttura di ricerca ci consente di affrontare con maggiore intensità il tema della mobilità interna: siamo la regione con il valore più basso di densità di infrastrutture in rapporto alla superficie (appena 1,8 km ogni 100 km2), quella con la totalità della rete non elettrificata e siamo l’unica regione con un capoluogo non collegato alla rete nazionale. A tal proposito, il Ministro Salvini aveva dichiarato che avrebbe presentato entro l’estate un progetto per superare l’isolamento di Nuoro. Tutto ancora tace", dichiara il senatore del PD che all’assessore ha chiesto "se ci sono interlocuzioni con il Governo affinché si possa accelerare la progettazione delle infrastrutture".

Sul tema energia il parlamentare dem ha evidenziato la necessità di ripensare ai modelli di approvvigionamento: "In mancanza di un piano sul metano, ho chiesto se si stiano valutando misure compensative, come riduzioni delle accise per le fonti energetiche di transizione, ad esempio il GPL".

"Abbiamo il dovere di garantire che la Sardegna riceva l’attenzione e le risorse necessarie per superare le barriere infrastrutturali, energetiche ed economiche legate alla sua condizione insulare. Per questo è opportuno e urgente sostenere la richiesta da parte della Regione Sardegna di un confronto col Governo e auspico una collaborazione con la Commissione, affiancando la richiesta di risorse adeguate alle proposte di natura legislativa, ad esempio sul riconoscimento del fattore insulare, che stiamo elaborando", conclude il Questore dem di Palazzo Madama.