A Cagliari verrà aperta una sede di CasaPound, ed è subito tensione. Carabinieri e polizia presidiano già da stamattina via La Nurra, nel quartiere di Is Mirrionis, dove alle ore 16 verrà inaugurata la sede del partita della destra radicale.

La via è stata sgomberata dai cassonetti della spazzatura ed è fatto divieto agli automobilisti di parcheggiarvi per motivi di sicurezza.

Alle 18 si terrà un convegno su Mario Gramsci (fratello di Antonio) al quale sarà dedicata la sede cagliaritana di CasaPound.

Gli antifascisti hanno nel frattempo annunciato che questo pomeriggio si muoveranno in un corteo di dissenso da via Trentino verso via La Nurra.

Le forze dell'ordine si stanno organizzando per evitare che i due gruppi entrino in contatto generando disordini.