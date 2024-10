Un nuovo volto per Italia Viva in vista delle elezioni regionali 2024. Matteo Sanna, attuale assessore del Comune di Telti, entra a far parte del partito di Matteo Renzi.

In passato è stato consigliere regionale di Alleanza nazionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. "Sanna - commentano i coordinatori regionali del partito Claudia Medda e Andrea Viola - è un amministratore di grande esperienza: è nato nel '75 ma ha già ricoperto i ruoli di sindaco, consigliere regionale e provinciale e assessore".

"È una persona estremamente competente che, con la sua esperienza, contribuirà, siamo certi, a far crescere il progetto di Italia Viva, sia in vista delle regionali che delle Europee del prossimo anno. Un benvenuto anche da parte dei dirigenti nazionali di Italia Viva", concludono.