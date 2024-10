L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali e Spettacolo, Andrea Biancareddu ha comunicato che sono in arrivo i contributi agli enti e alle associazioni che si occupano di teatro e musica.

“Gli uffici hanno avviato le istruttorie delle domande già pervenute entro il termine del 12 marzo 2020 e che, nel più breve tempo possibile, previa deliberazione della Giunta Regionale, sarà possibile procedere all'impegno di una prima tranche dello stanziamento a favore di coloro che abbiano già presentato domanda, in modo da garantire la salvaguardia di tutti gli organismi, così come previsto dal disposto normativo, per procedere in una seconda fase a conguagliare eventuali economie”, ha dichiarato Biancareddu.

“Gli uffici del Settore Spettacolo – conclude – stanno avviando l'istruttoria sulle rendicontazioni pervenute, dagli enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica, beneficiari dei contributi previsti e relative alla programmazione 2019, con l'intento di procedere in tempi rapidi all'erogazione del saldo”.