"Sulla Tav tireremo dritti come treni": lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa al quartiere Gratosoglio di Milano.

"Abbiamo una riunione settimana prossima, il 13, e sarà italo-francese - ha spiegato - interverrà il ministro francese, ci sarò io e un commissario europeo". "Supereremo i professionisti del 'no'", ha concluso Salvini sottolineando che "se ascoltassimo i signori del 'no' non faremo nulla".

"Il mio obiettivo da ministro è lanciare entro la legislatura un nuovo grande piano Casa - ha affermato inoltre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - Ci sono tanti investitori privati, fondi, enti previdenziali e assicurazioni che vogliono investire sulla casa e sull'edilizia residenziale in Italia e non solo sugli hotel di lusso", ha aggiunto sottolineando che "aprirò al ministero, e non c'è mai stato, uno sportello per l'attrazione di fondi pubblici e privati non solo per le grandi infrastrutture".

Con i soli fondi pubblici "non ce la facciamo - ha concluso - su casa, trasporti e ferrovie accoglieremo ben volentieri quelli privati".