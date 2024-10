Dopo la sospensione del Tar dell'ordinanza che prevedeva test Covid obbligatori per gli ingressi in Sardegna, il Pd attacca il governatore Solinas. "Una bocciatura che conferma quanto Solinas sappia solo fare dell'inutile propaganda, abbandonando i territori a sé stessi. Infatti, mentre il presidente perservera col suo immobilismo, i comuni sono costretti a sostituirsi all'azione dell'azienda regionale sanitaria nel compiere gli screening di massa". Parole dei deputati sardi Romina Mura, Gavino Manca e Andrea Frailis.

"L'arrivo dell'ondata epidemica autunnale non è un fulmine a ciel sereno, la Giunta ha sprecato mesi nascondendosi dietro l'inutile e falsa ricetta dei test d'ingresso, invece di potenziare la raccolta dei tamponi e il numero di posti letto in terapia intensiva", è l'accusa degli esponenti dem.

La richiesta rivolta al governatore è di "interrompere questa inerzia e intervenire a sostegno dei comuni, lasciati soli in prima linea contro la pandemia, attivandosi per potenziare, almeno raddoppiandoli, i posti letto in terapia intensiva".