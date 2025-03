"Mi pare assolutamente impossibile pensare di garantire la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa senza un solido rapporto transatlantico, senza la Nato. È fondamentale: senza gli Stati Uniti non si può fare". Così il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles.

"Detto questo - aggiunge - significa anche che noi dobbiamo fare la nostra parte, cioè spendere più per la nostra sicurezza. Sicurezza non è la guerra. Significa anche sicurezza delle nostre strade, dei nostri concittadini, l'impegno contro il terrorismo, significa sicurezza delle nostre frontiere. Significa molto, non bisogna semplificare. La sicurezza è qualcosa di molto più ampio della guerra".

Sull'invio di truppe in Ucraina, Tajani ribadisce che il governo italiano ha "sempre detto che non invieremo truppe con missioni europee o Nato. Se c'è una missione dell'Onu diventa un'altra questione".

"Il messaggio è che siamo favorevoli al quadro disegnato da Ursula von der Leyen per garantire la sicurezza dell'Europa. Ribadirò che noi siamo sempre stati a favore della difesa europea - conclude -, era il grande sogno di De Gasperi e poi di Berlusconi, quindi se adesso si concretizza questo sogno, non può che essere un fatto positivo".