“È il Consiglio regionale del cambiamento, dell’abbattimento dei privilegi, del rinnovamento. L’avevamo promesso ai sardi e abbiamo mantenuto l’impegno di tagliare i vitalizi”.

Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais pronunciate dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea della proposta di legge che prevede la rideterminazione, con il metodo contributivo, degli assegni vitalizi di cui beneficiano gli ex consiglieri regionali.

“Con il via libera al provvedimento – ha aggiunto – il Consiglio regionale risparmierà dal 2020 una somma stimata in oltre 2 milioni di euro annui. Abbiamo dato attuazione all’intesa Stato – Regioni siglata il 3 aprile 2019. Era un preciso dovere rispondere con atti concreti alle richieste pressanti che arrivano dalla società.”

Il Presidente Pais ha voluto ringraziare maggioranza e opposizione per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata. “Ringrazio i colleghi – ha concluso Pais – per la solidarietà che mi hanno esplicitamente espresso in Aula nei loro interventi. L’approvazione di oggi è la dimostrazione concreta che attaccare le persone a fini meramente elettorali è inutile e scorretto. La verità alla fine emerge sempre. Ora ci aspettano nuovi importanti traguardi soprattutto in materia di sanità e di emergenza lavoro”.