La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha sottoscritto oggi, a Palazzo Regio, a Cagliari, l’accordo per lo Sviluppo e la Coesione per la Sardegna insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

L’intesa prevede l’assegnazione alla Sardegna di risorse complessive pari a circa 3,55 miliardi di euro, tra Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 e altri fondi statali ed europei. Questi finanziamenti, destinati a 294 interventi strategici, rappresentano un passo decisivo per promuovere lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale dell’isola.

“La Regione – ha dichiarato la presidente Alessandra Todde – ha definito un programma di interventi articolato su cinque priorità fondamentali: acqua, edilizia pubblica, viabilità, sanità e istruzione. Questo investimento rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi, rafforzando le basi per uno sviluppo sostenibile ed equo del nostro territorio”.

Dettagli dell’accordo

L’Accordo siglato oggi porta a compimento il processo di programmazione delle risorse FSC 2021-2027 attribuite alla Sardegna, pari a circa 2,4 miliardi di euro, inclusi 156,8 milioni già anticipati nel 2021. A queste si sommano ulteriori 653 milioni di euro provenienti da cofinanziamenti regionali, comunali e da altri fondi nazionali ed europei.

L’intesa, prevista dal “Decreto Sud”, stabilisce obiettivi e interventi specifici per coordinare al meglio le diverse fonti di finanziamento, ottimizzandone l’impatto.

Le cinque priorità del piano di interventi

1. Ambiente e risorse idriche:

Stanziati 735 milioni di euro per migliorare l’approvvigionamento idrico e riqualificare le reti acquedottistiche.

2. Infrastrutture di trasporto:

Investiti 449 milioni di euro per potenziare la viabilità e i trasporti. Tra i principali interventi:

- Metrotranvia di Sassari, tratto Sant’Orsola-Li Punti (58 milioni di euro).

- Messa in sicurezza della viabilità provinciale (182 milioni di euro).

3. Riqualificazione urbana ed edilizia pubblica:

Destinati 230 milioni di euro per interventi nell’edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di incrementare la disponibilità di alloggi di qualità per le fasce più deboli della popolazione.

4. Sanità:

Allocati 78,5 milioni di euro per il completamento del Complesso Ospedaliero di Sassari e 58 milioni di euro per la Piastra Tecnologica d’Urgenza dell’Ospedale San Michele di Cagliari.

5. Istruzione, scuola e università:

Stanziati oltre 187 milioni di euro per interventi nell’edilizia scolastica, a cui si aggiungono circa 104 milioni per la ricerca e l’infrastrutturazione universitaria.

"Questi - afferma Todde - sono solo parte degli interventi, ma tanti altri ne verranno finanziati sul territorio grazie all’accordo firmato stamattina. Ma - aggiunge - c’è una riflessione che voglio fare assieme a voi: la Sardegna ha perso negli scorsi anni ben 300 milioni di fondi, posizionandosi all’ultimo posto tra le Regioni italiane per capacità di spendita dei fondi FSC. Insieme dobbiamo superare le difficoltà del passato e lavorare per il bene della nostra terra. Oggi inizia un percorso che segnerà il futuro della Sardegna. Faremo in modo che ogni euro porti un cambiamento concreto, investendo sulla stretta collaborazione tra Amministrazione regionale e destinatari dei finanziamenti, perché nessuna opportunità di sviluppo vada più persa".