“Accolgo con grande piacere le parole della Ministra De Micheli che rafforzano quanto già avevo annunciato a fine giugno: l’istanza sulla Sassari-Alghero arriverà in Consiglio dei Ministri. Un risultato frutto di un costante lavoro che sto mettendo in campo in sinergia proprio con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

Così la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

“Sono in continuo contatto con gli uffici del Dipe che mi daranno successivamente informazioni sulle tempistiche circa l’esame della nostra istanza in Consiglio dei Ministri”, precisa la parlamentare algherese che sottolinea anche: “E’ inutile creare falsi allarmismi. È facile intuire che in CdM in questo momento vanno ordini del giorno che sono a tutela di tutti i cittadini e dei lavoratori. Certo, per il territorio la nostra istanza è importantissima, ma stiamo vivendo un periodo particolare e il Governo sta dando risposte per affrontare al meglio la situazione legata al Covid19”.

Le parole della Ministra. “Lo sblocco del completamento della strada Sassari –Alghero, infrastruttura fondamentale per il nord della Sardegna, avverrà in Consiglio dei Ministri attraverso una decisione collegiale per superare le difformità di pareri delle amministrazioni che finora hanno impedito di concludere l’opera.

Ad annunciarlo la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che spiega di aver avviato la procedura che affida al Consiglio dei Ministri la decisione di portare a termine la strada a 4 corsie attualmente incompleta.

Dopo una lunga fase di stallo, a causa della difformità dei pareri delle amministrazioni competenti e anche in ragione della costante interlocuzione del Ministero con i rappresentanti del territorio, si è giunti ad una soluzione in grado di ricomporre il quadro.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le richieste – afferma la Ministra De Micheli – dei sindaci della rete metropolitana del nord della Sardegna e quelle dei parlamentari sardi della maggioranza, per questo ho scelto di rimettere la questione alla decisione del Consiglio dei Ministri”.

“Nella sua collegialità – conclude – il Consiglio dei Ministri potrà superare gli ultimi ostacoli e consentire la completa realizzazione dell’opera che permetterà di collegare l’aeroporto di Alghero, il porto di Porto Torres e l’aeroporto di Olbia, dotando così di una infrastruttura moderna il territorio della Sardegna, essenziale per la mobilità dei cittadini sardi e lo sviluppo del turismo”.