“È notizia di oggi della proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti dell’Arpa Sardegna, a seguito della Determina della Direzione Generale dell’Arpas la n.226/2019 del 12.03.2019, con la quale si autorizza la sottoscrizione dell’atto unilaterale provvisorio sostitutivo del contratto collettivo decentrato integrativo del 2018”.

Lo si legge in una nota del Consigliere regionale di Campo Progressista Gianfranco Satta che aggiunge: “Determinare con un atto unilaterale, dimostra la chiusura totale e va in direzione nettamente contraria alla ricerca della possibilità di addivenire ad un accordo sindacale equo e sostenibile”.

A suo modo di vedere, “Questo finisce per essere una grossa opportunità mancata di condivisione, con la conseguenza di minare la serenità di tutti i lavoratori. È necessario recuperare le relazioni sindacali e l'idea che il sindacato è fondamentale per la tenuta sociale”.

“Esprimo tutto il mio disappunto da Consigliere Regionale e da ex membro del Comitato di Coordinamento dell'Agenzia Regionale per L'Ambiente (Arpa), – queste ancora le sue parole –che tra i suoi compiti esprime parere consultivo e non vincolante sugli atti di programmazione”.

Satta ha anche annunciato la presentazione di un'interrogazione all’Assessore regionale competente.