“250.000 euro a favore delle donne vittime di violenza per garantire un supporto alle spese legali e di inserimento lavorativo. E’ necessario agire immediatamente per arginare un fenomeno che purtroppo anche in Sardegna è diventato emergenza”.

È questa la proposta formulata in un emendamento all’assestamento di bilancio dal consigliere regionale Francesco Stara di Italia Viva.

“Le risorse destinate ai centri antiviolenza sono sempre più risicate – queste ancora le sue parole – raggiungendo il minimo storico. Eppure anche in Sardegna le donne che si rivolgono ad uno di questi centri aumentano esponenzialmente, in una fascia di età che va dai 16 ai 70 anni”.