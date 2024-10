“Vi siete dimenticati delle poltrone da 175 mila euro che avete fabbricato voi? Avete detto sciocchezze in commissione e avete inventato numeri, perché siete scarsi. Ci sono dipendenti a partita di giro, perché costano zero. Cominciate a dire le cose. Questa legge deve essere modificata e lo sarà ma certo la macchina della Regione non funziona così com’è oggi”.

Lo ha detto ieri in Aula Giorgio Oppi (Udc), rispondendo alle critiche dell’opposizione sul disegno di legge 107/A.

Nel corso della seduta, per la minoranza, tra i diversi interventi, ha preso la parola Gianfranco Ganau (Pd) che ha parlato di “un provvedimento inopportuno per il momento storico che stiamo affrontando, l’unico suo obiettivo – ha detto Gianfranco Gabau - è l’accentramento dei poteri nelle mani del presidente della Regione, c’è un evidente squilibrio di poteri, è un commissariamento degli assessorati che risponderanno direttamente al presidente”.

Secondo l’esponente della minoranza “sei milioni di euro per lo staff della Presidenza sono il doppio da quanto stanziato per le attività culturali e sportive”.